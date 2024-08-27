Проєкт закликав звернути увагу на ситуацію навколо Новогродівки.

За даними аналітиків DeepState, окупаційні війська РФ мають нові просування на російсько-українському фронті.

Вночі вони поінформували про оновлення мапи бойових дій. "Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях", - йдеться у повідомленні в Telegram.

Аналітики вважають, що українське суспільство та відповідні органи мають звернути увагу "на те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим". "Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", - додали вони.

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Ситуація на фронті

Вчора DeepState писав про просування російських військ біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, а також у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному.

Вночі у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що росіяни безупинно атакують українські позиції, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що на засіданні ставки Верховного головнокомандувача ухвалили рішення посилити Покровський напрямок.

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