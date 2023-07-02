Названо втрати РФ на півдні / t.me/landforcesofukraine

Стало відомо, яка наразі ситуація на Херсонщині, та як "відпрацювали" по ворогу Сили оборони.  

Як повідомили в оперативному командування "Південь", обстановка в цієї зоні відповідальності залишається напруженою та динамічною. 

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами влучно проведено комплекс контрбатерейних заходів та скорочено ворожу орду на 49 окупантів, чотири човни, вісім одиниць авто-бронетехніки, два безпілотних розвідники і ударний безпілотний апарат", - розповіли українські військові.

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Крім того, у командуванні отримали додаткову інформацію про результативну роботу напередодні: знищено ще 18 загарбників.

В той же час, протягом сьогоднішнього дня ворог продовжує обстріли та авіаційні удари по правобережжю, а вночі окупанти скинули авіабомбу на Херсон. Також ворожив ударів зазнали населенні пункти Антонівка,  Зміївка, Тягинка, Милове. Зруйновано кілька приватних будинків та будівель. Постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. 

"Тим часом в Чорному морі ворог проводить ротацію та маневри ракетоносіями. 

Наразі, станом на 17.00, на бойовому чергуванні залишилося два надводних ракетоносії, загальний залп - до 16 "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки - дуже високий", - наголошують у "Півдні".

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Ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, у першій частині дня, 2 липня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало дев’ять ворожих кораблів, серед яких - чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складав до 24 одиниць.

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