Українці в Херсонській області не падають духом. Попри значні руйнування своїх домівок та втрату домогосподарств, кажуть, головне, щоб скінчилася війна.

Мешканці підтопленого селища Дар'ївка (Херсонська область) розповіли, що їм довелося пережити через "велику воду", яка погрожувала їхнім будинкам та життю внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Відповідний ролик показав глава ОВА Олександр Прокудін. За словами українців, першочергово вони навіть не могли проїхати додому - все було повністю завалено комишем, який прибила вода.

В оселях фіксуються великі руйнування, кажуть люди. Фактично, потрібно відновлювати понад шість десятків будинків. Але місцеві не здаються через труднощі.

Наразі з вулиць Дар'ївки активно вивозять сміття, також українці допомогають один одному всім чим можуть, щоб хоча б трохи привести свої колись затишні оселі до ладу.

"Відновимо! Головне, щоб війна скінчилася", - сказав літній мешканець Дар'ївки.

У чоловіка через "велику воду", окрім будинку, затопило ще й пасіку.

Українець через підтоплення пішки пройшов з Херсона до Одеси

Нагадаємо, у червні з'ясувалася щемлива історія чоловіка з Херсона, якому довелося пішки разом зі своєю вівчаркою подолати відстань до Одеси, адже його чотирилапого друга не пустили до евакуаційного автобуса. Відмову аргументували тим, що у собаки не було намордника.

Йдеться про хлопця, який через окупантів втратив всю родину. В нього залишилася лише собака, яку українець відмовився полишати, тому врешті решт разом з нею пройшов надзвичайну відстань пішки. Про це розповіла керівник громадської організації "Закон природи" Яна Тітаренко.

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