В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

На Південнобузькому напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Стріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине. Завдали авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни вели повітряну розвідку БпЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

Своєю чергою американські аналітики прогнозують, що РФ, ймовірно, втратить здатність захищатися від будь-яких контратак на Херсонщині.

Напередодні глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що верхівка окупантів залишає правобережну частину Херсонської області.

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