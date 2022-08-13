Навіть у разі ремонту мостів, вони залишаться вразливим місцем.

Російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. ВСУ також перебили дорогу через річку в Новій Каховці. В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

Такою інформацією поділилася британська розвідка в традиційному ранковому звіті щодо війни в Україні.

"Два основних автомобільних мости, що забезпечують доступ до кишені окупованої Росією території на західному березі Дніпра в Херсонській області, в даний час, ймовірно, не використовуються для цілей істотного військового поповнення. 10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, зробили дорожній перехід через річку Дніпро в Новій Каховці непридатним для проїзду важкої військової техніки", — заявили в британській розвідці.

Згідно з даними у звіті, росіяни провели лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського мосту. Однак це не компенсує збитків від ударів ЗСУ.

Минулого тижня залізничний міст біля Херсона отримав нові пошкодження. Тим часом понтонний пором поруч з ним використовується окупантами, як основний маршрут поповнення припасів з липня 2022 року.

"Навіть якщо Росії вдасться провести значний ремонт мостів, вони залишаться ключовим вразливим місцем. Наземне постачання декількох тисяч російських військ на західному березі майже напевно буде залежати тільки від двох понтонних поромних переправ. В умовах обмеженого постачання розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, стане ключовим фактором витривалості сил", — підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, Збройні сили України зробили непридатним для використання за призначенням четвертий і останній міст в Херсонській області між правим і лівим берегом Дніпра. Завдяки цьому у росіян більше немає можливості перекидати підкріплення автомобільними шляхами

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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