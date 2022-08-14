Вже спостерігається відсутність нової важкої техніки в західній частині Херсонської області.

Українські сили продовжують спроби порушити російські наземні лінії зв'язку, завдаючи ударів по Каховському мосту - єдиному, яким ще могли користуватися окупанти.

Як зазначено в звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійних наземних ліній зв'язку.

"Перевезення боєприпасів, пального і важкої техніки в кількості, достатній для наступальних або навіть масштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або повітрям недоцільне, якщо не неможливе. Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити росіянам відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду часу, то російські сили на західному березі Дніпра, ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак", - йдеться в повідомленні.

ISW відзначає такі ознаки погіршення поставок Російський армії, пов'язані з порушенням наземних ліній зв'язку росіян:

брак палива та боєприпасів серед російських військ у західній частині Херсонської області;

покинуті російські автомобілі;

зниження інтенсивності, припинення наземних і артилерійських атак росіян;

можливо, почастішали випадки грабежів з боку росіян;

почастішали повідомлення російських солдатів про брак постачання;

збільшення числа російських військовополонених, захоплених українськими військами;

відсутність нової важкої техніки, доставленої на захід Херсонщини.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

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