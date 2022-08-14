РФ, ймовірно, втратить здатність захищатися від будь-яких контратак на Херсонщині / фото facebook.com/mod.mil.rus

Українські сили продовжують спроби порушити російські наземні лінії зв'язку, завдаючи ударів по Каховському мосту - єдиному, яким ще могли користуватися окупанти. 

Як зазначено в звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW), російські сили не можуть підтримувати масштабні механізовані операції без надійних наземних ліній зв'язку. 

"Перевезення боєприпасів, пального і важкої техніки в кількості, достатній для наступальних або навіть масштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або повітрям недоцільне, якщо не неможливе. Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити росіянам відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого періоду часу, то російські сили на західному березі Дніпра, ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак", - йдеться в повідомленні. 

ISW відзначає такі ознаки погіршення поставок Російський армії, пов'язані з порушенням наземних ліній зв'язку росіян: 

  • брак палива та боєприпасів серед російських військ у західній частині Херсонської області; 
  • покинуті російські автомобілі; 
  • зниження інтенсивності, припинення наземних і артилерійських атак росіян; 
  • можливо, почастішали випадки грабежів з боку росіян;
  • почастішали повідомлення російських солдатів про брак постачання; 
  • збільшення числа російських військовополонених, захоплених українськими військами; 
  • відсутність нової важкої техніки, доставленої на захід Херсонщини.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

Вас також можуть зацікавити новини: