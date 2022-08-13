Трохи жаль тупих супротивників, яких покинули на правому березі Дніпра, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє, що керівний склад російських окупантів залишає правий берег Дніпра.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали військові та цивільні об’єкти й захопили низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави.

13 серпня було опубліковано чергове зведення американського Інституту вивчення війни, у якому йшлося, що Збройні сили України зруйнували останній робочий міст біля Каховської гідроелектростанції - саме ним супротивники переправляли свою техніку на територію Херсонської області.

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