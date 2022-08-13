Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє, що керівний склад російських окупантів залишає правий берег Дніпра.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали військові та цивільні об’єкти й захопили низку населених пунктів на сході та півдні нашої держави.
13 серпня було опубліковано чергове зведення американського Інституту вивчення війни, у якому йшлося, що Збройні сили України зруйнували останній робочий міст біля Каховської гідроелектростанції - саме ним супротивники переправляли свою техніку на територію Херсонської області.