Українські підрозділи в Авдіївці були змушені різко скоротити свою вогневу міць через нестачу західних снарядів.

Відхід Збройних сил України з Авдіївки дасть Кремлю першу велику перемогу на полі бою та захоплення території після знищення та захоплення міста Бахмут у травні 2023 року. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Видання нагадує, що новий головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський наказав своїм військам вийти з критично важливого міста, щоб врятувати життя своїх військових.

"Заклик Сирського пролунав після тижня жахливих публікацій у соцмережах українських військових, дислокованих в Авдіївці, оскільки безпечний вихід з міста був зведений до вузької смуги. 3-тя українська десантно-штурмова бригада, яка була розгорнута для спроби утримати місто, цього тижня заявила, що веде бій "на 360 градусів", - пише ЗМІ.

За словами авторів, українські підрозділи в Авдіївці були змушені різко скоротити свою вогневу міць в останні тижні через нестачу західних артилерійських боєприпасів.

"Американська підтримка була вирішальною для постачання зброї в Україну. Але країні не вистачає боєприпасів, і вона може закінчитися артилерійськими снарядами, якщо Конгрес не схвалить надання додаткової допомоги", - констатує видання.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки, президент Володимир Зеленський сказав, що українські війська страждають лише через відсутність у них зброї, і їхній тривалий бій в Авдіївці це підтвердив. Він додав, що Україна не раз показувала, що може повернути втрачену землю.

"Наші дорогі друзі, на жаль, тримають Україну в умовах штучного дефіциту зброї, зокрема артилерії та далекобійності, що дозволяє Путіну адаптуватися до поточної інтенсивності війни. Це самоослаблення демократії з часом підриває наші спільні результати", – сказав він.

Ситуація в Авдіївці

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про вихід українських воїнів з Авдіївки.

За його словами, вихід особового складу з Авдіївки "відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки".

Перед цим Тарнавський повідомляв, що РФ кинула на штурм Авдіївки всі резерви.

За його словами, саме місто агресор стирає з лиця землі авіабомбами та артилерійськими обстрілами.

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