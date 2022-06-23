Окупанти, швидше за все, планує завдати ракетного удару по місту.

Російські загарбники продовжують робити інформаційні "вкиди", щоб звинуватити Збройні Сили України. Цього разу українські військові нібито планують підірвати лікарню в Харкові з хворими дітьми.

Про це повідомив Міжвідомчий координаційний штаб Російська Федерація.

За словами росіян, українські бійці нібито "під загрозою розстрілу насильно привозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних установ міста" в першу дитячу міську лікарню Харкова. При цьому окупанти стверджують, що будівлю заміновано.

У Росії запевнили, що лікарню нібито підірвуть з початком нанесення російськими військами артилерійських ударів по військових об'єктах у Харкові. Крім того, щоб звинуватити росіян, західні журналісти нібито вже готують фото та відео.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські пропагандисти часто "анонсують" ракетні удари по мирних цілях, заявляючи нібито про військову техніку ЗСУ, щоб звинуватити українських військових у жертвах серед цивільних.

Крім того, російська пропаганда використовувала коментарі військового експерта Майкла Кофмана для поширення інформації про те, що нібито в Україні та європейських країнах закінчуються боєприпаси.

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