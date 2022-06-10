Кремлівські медіа перекрутили матеріал The Economist, в якому йдеться про озброєння.

Російська пропаганда почала використовувати коментарі військового експерта Майкла Кофмана для поширення інформації про те, що начебто в Україні та європейських країнах вичерпуються боєприпаси.

Про це попередив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

В Центрі пояснили, що в якості доказів кремлівські медіа перекручують матеріал The Economist, в якому йдеться про озброєння.

Насправді Кофман розповідав про вичерпні можливості України використовувати боєприпаси, але саме радянських та російських калібрів.

Водночас, він зазначив, що ЗСУ треба якнайшвидше перейти на озброєння стандарту НАТО, оскільки "це дозволить західним країнам забезпечити тривалу військову кампанію".

Як зазначили в Центрі, загалом експерт неодноразово повторював, що у РФ немає ресурсів для продовження наступу в Україні, тож, на його думку, вона може сподіватися лише на поразку у цій війні.

"Використання окремих тез фахівців для підтвердження росією власного наративу про непереможність армії рф - неприхована маніпуляція, що може спрацювати лише для внутрішнього споживача", - підкреслили в ЦПД.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня в Центрі протидії дезінформації заявили, що українським військовим, які перебувають у російському полоні, почали роздавати фейкові газети. У них йдеться про поразку ЗСУ і повне захоплення України армією РФ.

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