У ЦПД нагадали, що для вступу до ЄС для України діють все ті ж вимоги - реформи та відповідність українського законодавства європейському.

Російська пропаганда поширює наратив про те, що нібито Україні висунули нову вимогу для вступу до Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

"Десятки кремлівських медіа пишуть, що "від України вимагають припинити прославляти С.Бандеру заради членства в Євросоюзі"", - йдеться у повідомленні Центру.

У ЦПД зазначили, що як доказ цієї "вимоги" РФ наводить озвучену в ефірі французького BFM TV тезу адвоката Асоціації синів та дочок депортованих із Франції євреїв Арно Кларсфельда про необхідність перейменування українських вулиць, названих на честь Бандери. При цьому у Центрі зазначили, що свого часу цей же діяч сказав, що РФ та Україна мають знайти компроміс щодо Донбасу.

"Нагадаємо, що основними вимогами вступу України до ЄС залишаються проведення реформ та відповідність українського законодавства європейському", - підкреслили у ЦПД.

"Позиція окремої персони не відображає настрої суспільства. Росія цитує лояльних "експертів", щоб сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу у питанні підтримки України", - пояснили у Центрі.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в ЦПД РНБО розповіли про пропаганду РФ для західних країн. Головна теза - це примушення України сісти за стіл переговорів аби відвернути світову продовольчу кризу.

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