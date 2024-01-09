Запаси ракет, якими окупанти обстрілювали Україну під час крайніх трьох масованих атак, повернулись до рівня, який був два місяці тому.

У Повітряних силах назали орієнтовну кількість ракет, яку можуть мати російські окупанти на даний час.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ має чим атакувати Україну, в неї є ракети. "Наше завдання готуватися до повітряного нападу тими чи іншими засобами", - зауважив він.

На запитання, як інтенсивно ворог зараз поповнює запаси ракет, Ігнат сказав: "Є інформація від Головного управління розвідки про 100 ракет на місяць..., якими росіяни атакували оці три дні (про типи ракет)… Подивимося скільки вони використали за ці три атаки і можна приблизно прикинути, що запаси їхні на тому ж рівні, що були два місяці тому, коли в ГУР говорили про 900 ракет".

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Речник Повітряних сил не став прогнозувати, коли окупанти можуть завдати чергової масованої атаки, зауваживши, що є певні дані від розвідки, але їх озвучувати відмовився.

"Прогнози справа невдячна… Росія атакує вже без прив’язки до дат чи подій. Тому треба очікувати від підлого, підступного ворога таких кроків у будь-який час", - висловив думку Ігнат.

Коментуючи українські запаси боєприпасів для відбиття ракетних атак ворога він сказав, що відбувається поновлення відповідно до витрат.

"Україна на сьогоднішній день залежить від поставок західного озброєння не лише до зенітно-ракетних комплексів – зенітно-керованих ракет. У нас з’являється дедалі більше західної техніки, відповідно вона потребує як обслуговування, ремонту, оновлення, поповнення, так і боєприпасів відповідних. Ми навіть радянські боєприпаси сьогодні до зенітних систем теж отримуємо від країн, які мають на озброєнні такі системи. Відбувається постачання відповідно до витрат", - сказав він.

Ігнат зауважив, що Україна витратила зараз чималий запас ракет для відвиттях цих трьох атак, але відповідні виробництва в США, Європі набирають обертів.

"Зокрема Німеччина вже в рази збільшила виробництво як систем ППО, так і ракет до них. Дефіцит зенітно-керованих ракет є, ніхто цього не приховує... Думаю, що наші партнери поінформовані про стан справ у нас із засобами протиповітряної оборони", - зазначив він.

Запас ракет у РФ

Влітку 2023 року представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що Росія намагається збільшити кількість ракет. За його словами, Росія ще має певні залишки ракет, але, не зважаючи на санції, здійснює їх виробництво, намагається збільшити потужності.

За його словами, Росія за місяць виготовляє десятки "Калібрів", тоді як з "Кинжалами" та "Іскандерами" ситуаціягірша - їх випускають одиниці на місяць.

Днями в США висловили переконання, що Росія вже використовує нові балістичні ракети з Північної Кореї для ударів по Україні. За їхніми даними, окупанти застосували їх 30 грудня 2023 року та 2 січня.

США скликали Радбез ООН через північнокорейські ракети в арсеналі РФ. Повідомлялося, що загарбники могли отримати пускові установки та кілька десятків балістичних ракет.

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