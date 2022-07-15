На місці події працюють відповідні служби.

Сьогодні ввечері у небі над Київщиною Повітряні сили ЗСУ збили ракету російських окупантів.

Про це повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Увага, сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що на місці події працюють відповідні служби.

Кулеба також закликав усіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог та не ігнорувати небезпеку.

У соцмережах також почали публікувати відео, на якому нібито зафіксовано момент знищення українським винищувачем ракети над Білою Церквою.

Як повідомляв УНІАН, близько 21:00 у Дніпрі пролунали вибухи від "прильотів" випущених ворогом ракет. В мережі також з'являються кадри пожеж, що спалахнули після "прильотів". Також опублікували відео, на якому можна побачити, як ворожа ракета пролітала над містом.

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