Атаки по цих містах було здійснено майже одночасно.

Ввечері п’ятниці, 15 липня, російські окупанти завдали ударів по Кременчуку на Полтавщині та по місту Дніпро.

Як повідомив о 21:12 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, у Кременчуці пролунали вибухи.

"Деталі згодом", - додав він.

Атака ворога сталася після оголошення повітряної тривоги, що тривала з 19:51 до 21:27.

Одночасно стало відомо про потужні вибухи у Дніпрі, після яких у небі спостерігали чорні хмари.

Міський голова Дніпра Борис Філатов о 21:10 попередив мешканців: "Не виходимо з укриттів". Повітряна тривога в місті та області тривала до 21:26.

В мережі також з'являються кадри пожеж, що спалахнули після "прильотів". Також опублікували відео, на якому можна побачити, як ворожа ракета пролітала над містом.