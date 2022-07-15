Ввечері п’ятниці, 15 липня, російські окупанти завдали ударів по Кременчуку на Полтавщині та по місту Дніпро.
Як повідомив о 21:12 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, у Кременчуці пролунали вибухи.
"Деталі згодом", - додав він.
Атака ворога сталася після оголошення повітряної тривоги, що тривала з 19:51 до 21:27.
Одночасно стало відомо про потужні вибухи у Дніпрі, після яких у небі спостерігали чорні хмари.
Міський голова Дніпра Борис Філатов о 21:10 попередив мешканців: "Не виходимо з укриттів". Повітряна тривога в місті та області тривала до 21:26.
В мережі також з'являються кадри пожеж, що спалахнули після "прильотів". Також опублікували відео, на якому можна побачити, як ворожа ракета пролітала над містом.
Як писав УНІАН, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.
15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими. Жертв - 23, серед яких 3 дітей. 11 - досі залишаються в розшуку зниклих безвісти.
Коментуючи вчорашній обстріл центру Вінниці речник Міноборони Олександр Мотузяник назвав його "черговим фактом абсолютно доказового геноциду". Він також зазначив, що лише 30% російських ударів припадають на військові об'єкти.