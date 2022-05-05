Санкцій з окупантів знімуть на умовах, які влаштують Україну, запевнив німецький канцлер.

Європейський союз погодиться скасувати санкцій щодо з Росії лише після консультацій з Україною. Обмеження не знімуть, поки Москва не домовиться з Києвом на умовах, які влаштовуватимуть Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє пресслужба Бундестагу.

"Путін повинен домовитися з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише відповідно до угоди з Україною. Ми зможемо і захочемо зняти наші санкції лише за погодженням з Україною. Не думаю, що багато хто в Кремлі це зрозумів. Це має руйнівні наслідки для Росії", – сказав Шольц.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Європейський союз заявив про необхідність санкцій проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну. Вперше обмеження торкнуться енергетичного сектора РФ.

30 квітня з'явилася інформація про те, що нафтове ембарго ЄС проти РФ може запрацювати до кінця року.

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