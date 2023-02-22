Раніше ЗМІ припускали, що Україна отримає JDAM, які дають некерованим бомбам радіус дії приблизно 24 км, тобто вони б не дозволили ЗСУ завдати удару по території РФ.

США нададуть Україні "розумні бомби" далекого радіусу дії з GPS-наведенням, які спроможні влучати в цілі на відстані 72 км.

Як повідомило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, Пентагон не оголошував деталі про надання ЗСУ модифікованої версії Joint Direct Attack Munition (JDAM), тільки оголосивши в грудні 2022 року, що "точні авіаційні боєприпаси", включені в пакет допомоги на $1,85 млрд.

Однак два джерела, знайомих з ситуацією, підтвердили, що мова йде саме про бомби типу JDAM підвищеної дальності, відомі як JDAM-ER, які виробляє компанія Boeing. Вони можуть вражати цілі на відстані 72 км (45 миль).

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Видання зазначило, що 20 січня Boeing отримав замовлення на випуск JDAM-ER від ВПС США на суму $40,5 млн.

Зазначимо, що раніше не було відомо, який конкретний тип JDAM буде надано ЗСУ. ЗМІ припускали, що Україні нададуть JDAM, які дають некерованим бомбам радіус дії приблизно 24 км (15 миль), тобто вони б не дозволили ЗСУ завдати удару по території РФ.

"Розумні бомби" від США: що відомо

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби" написало 15 грудня минулого року видання The Washington Post.

А 20 грудня 2022 року стало відомо, що відправка Україні комплектів цієї зброї буде включена в наступний пакет допомоги.

Що таке JDAM і чим вони допоможуть ЗСУ

Високоточні бомби можуть допомогти ЗСУ атакувати нерухомі російські оборонні рубежі або інші великі об'єкти. Зазвичай їх скидають з бомбардувальників або винищувачів. Українським ВПС потрібно буде знайти спосіб націлювання і запуску JDAM зі своїх літаків радянської епохи.

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