Сполучені Штати залишаються неготовими до військових технологій майбутнього.

На полях битв України майбутнє війни швидко стає її сьогоденням. Тисячі дронів заповнюють небо. Ці дрони та їх оператори використовують системи штучного інтелекту, щоб уникати перешкод і ідентифікувати потенційні цілі, пише Foreign Affairs.

Зазначається, що моделі ШІ також допомагають Україні передбачити, куди завдати удару. Завдяки цим системам українські військові знищують танки та збивають літаки з нищівною ефективністю. При цьому російські підрозділи знаходяться під постійним спостереженням, а їхні лінії зв’язку, як і українські, можуть бути збиті ворогом.

"Обидві держави намагаються розробити ще більш прогресивні технології, які можуть протистояти невпинним атакам і подолати захист супротивника", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори проводять аналогію з конфліктами у М’янмі та Судані, де повстанці та уряд використовують під час бою безпілотні транспортні засоби та алгоритми.

"У 2020 році автономний безпілотник турецького виробництва, використаний військами, які підтримуються лівійським урядом, завдав удару по відступаючим комбатантам — можливо, це була перша атака безпілотників без участі людини. Того ж року азербайджанські військові використали безпілотники турецького та ізраїльського виробництва разом із боєприпасами, ... щоб захопити спірний анклав Нагірний Карабах", - пише видання.

На думку авторів, в таких темпах розвитку подій немає нічого дивного, адже війна завжди стимулювала інновації. Водночас сьогоднішні зміни "надзвичайно швидкі, і вони матимуть набагато більший ефект".

"Майбутні війни більше не стосуватимуться того, хто зможе зібрати найбільшу кількість людей чи поставити найкращі літаки, кораблі та танки. Натомість у них домінуватимуть все більш автономні системи зброї та потужні алгоритми", - прогнозує ЗМІ.

Зазначається, що це майбутнє, до якого Сполучені Штати залишаються неготовими - позаяк їхні війська не повністю готові до боротьби в оточенні, в якому вони рідко відчувають елемент несподіванки, а реактивні літаки, кораблі та танки не обладнані для захисту від натиску дронів.

"Військові ще не прийняли штучний інтелект. У Пентагону недостатньо ініціатив, спрямованих на виправлення цих недоліків, і його поточні зусилля просуваються надто повільно. ... Якщо Сполучені Штати хочуть залишатися провідною світовою державою, їм доведеться швидко змінити курс. Країні необхідно реформувати структуру збройних сил. Збройним силам США необхідно реформувати свою тактику та розвиток лідерства", - йдеться у матеріалі.

На думку авторів, США потрібно купувати нові види спорядження, краще навчити солдат керувати безпілотниками та використовувати ШІ.

"Війна — це погано, жорстоко і часто надто довго. Було б ілюзією думати, що технологія змінить людську природу конфлікту. Але характер війни швидко і докорінно змінюється. Сполучені Штати також повинні змінюватися та адаптуватися, і американські чиновники повинні робити це швидше, ніж противники їхньої країни. Вашингтон не зрозуміє це зовсім правильно, але він повинен зрозуміти це менш неправильно, ніж його вороги", - резюмує видання.

Новітні технології на війні в Україні

Україна створила дешеву систему відстеження російських БПЛА. Уся система приблизно коштує стільки, як пара ракет для ППО Patriot.

Концепція під назвою "Небесна фортеця" була розроблена двома українськими інженерами в гаражі, які розмістили мікрофон і мобільний телефон на кількаметровому стовпі, щоб слухати рух БПЛА.

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