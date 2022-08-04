Олег Жданов пояснив, чому Білий дім затримує поставки зброї Україні.

США сьогодні не вигідний розгром Російської Федерації.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

На його думку, Білий дім робить основний упор на зміну політичного режиму в РФ.

"Тому сьогодні їм наша перемога не потрібна, їм наша перемога потрібна завтра, умовно кажучи. По-перше, у них в листопаді вибори. І Демократичній партії США, щоб здобути на них перемогу і не втратити ті позиції, які вони мають сьогодні, а у них дуже хиткі позиції, треба надати суспільству, що вони здатні вирішувати міжнародні проблеми", - сказав Жданов.

Один з таких доказів - візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань, який адміністрація Джо Байдена представить як найбільшу перемогу, сказав експерт.

"Що стосується РФ, то їм важливо, щоб Росія залишилася в тому вигляді, в якому вона є. Тому що наявність Росії забезпечує живучість НАТО. Немає Росії - немає НАТО. Немає НАТО - немає домінування США в Європі. Ось тому для США дуже важливо, щоб Російська Федерація збереглася, як країна, яка потенційно може нести військову загрозу, особливо для Європейського Союзу", - сказав Жданов.

Також він озвучив серйозні проблеми, які виникнуть у разі розвалу РФ.

"Якщо буде великий військовий розгром сьогодні, то почнуться тектонічні процеси в Російській Федерації і завтра Росія розвалиться. Збирати по крихтах ядерну зброю і у кого скільки його буде - ніхто не знає. Скільки з'явиться суб'єктів міжнародного права - ніхто не знає. Хто буде забезпечувати ті міжнародні поставки, без яких сьогодні, як ви бачите, не може прожити Європейський союз", - зазначив експерт.

"А ось до листопада США потрібна буде перемога, до листопада бажано, щоб була зміна політичної еліти в РФ, відповідно зміна політичного курсу", - пояснив він.

Жданов зазначив, що ленд-ліз від США почав діяти з моменту підписання, проте Білий дім "перебив" його грантовою допомогою.

"США не бояться Росії, вони її варять повільно, як жабу. Так, щоб жаба не підозрювала, що її вже кип'ятять", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що раніше в Білому домі пояснили, яким чином планують реалізувати програму ленд-лізу для України.

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