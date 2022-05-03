На нинішньому етапі російські сили намагаються уникати зайвих ризиків і втрат як у повітряних боях, так і в сухопутній війні.

Командування російськими силами на сході України, де наразі ведеться основна частина бойових дій, є незадовільним. Крім того, військовий персонал не отримує належного матеріально-технічного забезпечення та має вкрай низький моральний дух.

Так охарактеризував ситуацію під час телефонного брифінгу високопоставлений представник Пентагону, передає "Укрінформ".

"Ми надалі спостерігаємо мінімальний, якщо можна так висловитися, прогрес росіян на Донбасі. Вони не досягають цілей, які вони планували", - зауважив чиновник оборонного відомства США.

Зокрема, за його словами, росіяни добилися незначного просування від міст Ізюм і Попасна. Хоча, продовжив він, ці успіхи також можна назвати умовними, оскільки сили РФ спочатку добиваються контролю над територіями, а потім втрачають його.

Представник Пентагону також зауважив, що на нинішньому етапі російські сили намагаються уникати зайвих ризиків і втрат як у повітряних боях, так і в сухопутній війні.

"Однак українці вміло зробили свою роботу за останні 24-48 годин, відштовхнувши росіян далі. І їм вдалося відтіснити росіян приблизно на 40 кілометрів на схід від Харкова", - зауважив чиновник.

Він також повідомив, що, за оцінками Пентагону, з початку вторгнення росіяни випустили по Україні 2125 ракет.

Як повідомляв УНІАН, російські війська проводять наступальні дії на сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей і отримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

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