Загиблі - бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

Українськими військовими, які загинули 10 січня на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої, виявилися 23-річний лейтенант Ілля Супрун і 51-річний старший солдат Валерій Петренко.

Про це повідомила заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова на сторінці в Facebook.

"Місто Дніпро втратило двох захисників. Військовослужбовці 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун 23 роки та старший солдат Петренко Валерій 51 рік, сьогодні повертаються додому. Дату та час прощання повідомимо окремо", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла у себе в Facebook хрещена Іллі Супруна Анна Кириченко, український захисник закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного та Ліцей Інформаційних Технологій.

Згодом вона додала, що церемонія прощання з Іллею відбудеться 15 січня. І додала фото автомобіля, який привіз тіло загиблого військового, підписавши його: "Так виглядають "дарунки" руського брата. Дивіться ті, хто думає, що війни немає".

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу бойовиків 11 січня в районі селища Новотошківське Попаснянського району на Луганщині загинув старший солдат Віктор Кучеренко.

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