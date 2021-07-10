Під час зміни позицій ворожий снайпер вистрілив в українського військового.

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Золоте 9 липня загинув старший солдат Володимир Яськів.

Ім’я загиблого повідомила прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. В повідомленні зазначається, що військовий був на чергуванні і вів спостереження за противником, коли окупанти почали масований обстріл з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82-го калібру.

"Ворогу була надана адекватна відповідь з дозволених засобів озброєння для придушення вогневих точок противника. Але під час зміни позиції ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям", - зазначили в бригаді.

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Відомо, що військовий проходив службу у ОМБ вже півтора роки. "Побратими та командування підрозділу згадують його як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого військовослужбовця, який завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів", - зазначили у прес-службі.

Володимир Яськів народився 29 липня 1977 року і був родом з селища Великі Бірки на Тернопільщині. Невдовзі мав відзначати своє 44-річчя.

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Автор: Ірина Погоріла