Вкрай малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву.

Експерти з Інституту вивчення війни вважають розміщення Кремлем установок ППО у житлових районах російських міст частиною інформаційної війни.

Як йдеться у звіті західних аналітиків, російське керівництво активізувало зусилля, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу. Таким чином, Путін створює умови для затяжної війни.

Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в Москві, щоб створити підбурюючі образи, що зображують війну як небезпечнішу для російської громадськості, пояснюють аналітики.

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Вкрай малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву, і, ймовірно, затіяв цю показну гру, щоб підтримати посилення інформаційних операцій з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні.

"Ця демонстрація також, ймовірно, є частиною інформаційної операції з контекстуалізації війни в Україні у російських міфах про Велику Вітчизняну війну, яка, ймовірно, призначена для посилення російської підтримки військових дій і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози Москві", - йдеться у звіті.

ППО на дахах будинків в Росії - що відомо

Увечері 19 січня в російських телеграм-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою біля резиденції Путіна їх вже щонайменше п'ять.

Все це відбувається на тлі чуток про початок нової хвилі мобілізації у Росії, згідно з якою на війну вже в січні цього року почнуть більше призивати мешканців центральних регіонів, в тому числі Москви.

За даними росЗМІ, після оголошення часткової мобілізації з РФ виїхали від 600 тис. до 1 млн осіб. Зараз, за даними української розвідки, керівництво Росії вживає заходів щодо запобігання масового виїзду чоловіків призовного віку.

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