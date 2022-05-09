Відбито 6 ворожих атак, знищено 20 танків та 28 одиниць бойової броньованої техніки противника.

За добу на Донбасі українські воїни відбили 6 ворожих атак.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться у повідомленні.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено десять повітряних цілей російських окупантів, серед яких шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", один БпЛА типу "Форпост" та три крилаті ракети.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Повітряні та Сухопутні сили Збройних сил України збили сім безпілотників та три крилаті ракети російських загарбників. "Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках", - йдеться у повідомленні Командування.

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