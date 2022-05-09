Повітряні сили збили 8 цілей противника, а Сухопутні сили - дві ворожі цілі.

Повітряні та Сухопутні сили Збройних сил України за добу збили сім безпілотників та три крилаті ракети російських загарбників.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: чотири "Орлан-10", один "Форпост", та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, загалом за добу уражено 10 повітряних цілей. Серед них: сім БпЛА (ОТР) та три крилаті ракети.

"Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Донбасі українські захисники за добу знищили 20 ворожих танків і ще майже 40 одиниць іншої ворожої техніки.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

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