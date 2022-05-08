8 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога.

На Донбасі українські захисники за добу знищили 20 ворожих танків і ще майже 40 одиниць іншої ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні про ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках, оприлюдненому на сторінці Операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника, в тому числі один паливозаправник. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - зазначено у повідомленні.

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора.

Раніше військовий експерт повідомив, що ЗСУ пішли в контрнаступ ще по одному напрямку.

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