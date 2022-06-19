Так, один з них надав на контроль фейкові документи студента, що навчається за кордоном.

Впродовж минулої доби, 17 червня, військовослужбовці Чопського загону викрили дев’ять правопорушень, пов’язаних з незаконним перетином державного кордону громадянами України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням, двох правопорушників затримали вночі у горах в районі населеного пункту Кам’яниця Ужгородського району. Обидва мали намір незаконним шляхом дістатися Словаччини.

Ще один затриманий прямував у бік кордону на таксі. Він попросив водія підвезти його до прикордонного села Палло, звідки мав продовжити подорож пішки. На заваді його протиправним планам став прикордонний наряд відділу "Ужгород".

Також повідомляється, що у залізничному пункті пропуску "Чоп (Дружба)" правоохоронці відмовили у пропуску 47-річному киянину, який прямував в Угорщину за недійсним документом, що не дає права на перетин кордону.

Інших п’ять чоловіків викрили на спробі виїхати за межі України з використанням підроблених документів. У пункті пропуску "Ужгород" четверо правопорушників вдавали з себе осіб з інвалідністю, ще один надав на контроль фейкові документи студента, що навчається за кордоном. Як вони згодом розповідали прикордонникам, за такі документи їм довелося заплатити від 50 до 1700 доларів США.

Окрім того, один з них спробував "домовитися" з правоохоронцями про пропуск за "липовими" документами, запропонувавши хабар у розмірі 1000 доларів США. Прикордонники на таку пропозицію не пристали і викликали у пункт пропуску співробітників Нацполіції.

Повідомляється, що у всіх випадках правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону. Також у їхніх діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України "Ухилення від призову за мобілізацією".

Нагадаємо, в ДПСУ назвали кількість ухилянтів, які намагалися втекти з України під час війни.

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