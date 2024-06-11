Україна є єдиною країною в світі, яка "створює комплектування такого роду сил".

Підрозділи безпілотних літальних апаратів (БПЛА) ЗСУ, які вже створені і перебувають на фронті, залишаться у підпорядкуванні своїх бригад.

Про це сказав Командувач новостворених Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. "Ми не будемо забирати підрозділи з бригад, які перебувають на фронті, бо це деструктив. Ми продумали тісну взаємодію командування з існуючими підрозділами для того, щоб їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності, зокрема за допомогою частин безпосереднього підпорядкування командуванню", – сказав він на презентації Сил безпілотних систем ЗСУ.

Відповідаючи на уточнююче запитання радіо Свобода, на яку саме підтримку від командування можуть розраховувати вже існуючі підрозділи, командувач відповів, що "цей момент зараз пропрацьовується на практиці".

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"Ми розуміємо, те, що ми створили це командування, воно не відповідає тій ієрархічній структурі, яка є у ЗСУ. І процес, який ми пропонуємо, буде тестуватися і змінюватися. Функція забезпечення – від видачі до ремонту і модернізації – вона передбачена у цьому концепті. Я дуже сподіваюсь, що воно покаже свою практичну ефективність", – зазначив Сухаревський.

Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк зауважив, що Україна є єдиною країною в світі, яка "створює комплектування такого роду сил".

Сили безпілтних систем ЗСУ

У травні Кабінет міністрів підтримав проєкт президента Володимира Зеленського про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ у складі ЗСУ. А 10 червня Генштаб ЗСУ призначив Вадима Сухаревського очільником Сил безпілотних систем.

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