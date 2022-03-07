Українські спецслужби продовжують перехоплювати телефонні розмови російських окупантів.

Українські спецслужби перехопили ще одну розмову російського окупанта, який скаржився на великі втрати в Україні.

Окупант розповідав телефоном про те, що українські військові знищили цілий полк - одразу 500 російських солдатів.

"Офіцер спіймав водилу вантажівки – приставив пістолет до голови, каже: "Якщо ти моїх зараз із бою не відвезеш – я тебе пристрелю! Тут приїхав Хабаровський загін. Їх усіх убили! Нікого не залишилося!", - розповідав окупант.

Нагадаємо, раніше українські військові перехопили серію телефонних розмов російських окупантів зі своїми сім’ями, у яких загарбники зізнаються, що хочуть дезертирувати.

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