В даний час РФ і Білорусь проводять спільні військові навчання.

Екс-кандидат у президенти Білорусі, лідер опозиції Світлана Тихановська вважає, що російські танки не поїдуть з території республіки в Україну.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Гордон".

"Щодо танків я хотіла б сказати, що ні. Перш за все тому, що білоруси проти цього", - сказала вона.

При цьому вона додала, що дії Олександра Лукашенка сьогодні непередбачувані - зараз він "здає в оренду чужій армії" територію Білорусі.

"Це плата за підтримку, яку він отримав у 2020 році і яка допомогла йому втриматися. Якщо раптом це трапиться, це відверне навіть то невелика кількість його прихильників, тих, хто його підтримує, призведе до розколу еліт і спричинить міжнародні санкції. А ось про участь білоруської армії: Ви знаєте, білоруські військові давали присягу не Лукашенку, а білоруському народу. І позиція білорусів [полягає в тому], що наша армія не повинна виконувати злочинних наказів людини, силою захопила владу в нашій країні", - заявила Тихановська.

Як повідомлялося, 10 лютого стартував другий етап російсько-білоруських навчань на території Білорусі, в ході якого країни відпрацюють відображення зовнішньої агресії в рамках "оборонної операції". Він триватиме до 20 лютого.

Сам Олександр Лукашенко, повністю лояльний до Кремля, неодноразово агресивно висловлювався щодо України, постійно заявляючи про нібито провокації з боку українських силовиків.

Україна, в свою чергу, посилила прикордонний контроль у місцях можливих провокацій під час російсько-білоруських навчань.