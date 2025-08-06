Водночас Москва може планувати нову війну, вважає Іван Тимочко.

Росія готується створити 10 нових дивізій і може використати їх для активізації на одному з напрямків на фронті в Україні.

Про це в етері "24 Каналу" розповів Іван Тимочко – Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. "Що таке дивізія – це 3-4 бригади. 10 дивізій – ми розуміємо, яка це кількість. По людях, в середньому бригада – 3-5 тис. людей. Тобто одна дивізія – 10-15 тис. людей. Звичайно, Росія навряд повнокровні дивізії зробить. Це декілька російських армій. Для розуміння, одна армія наступає на Сумщині, два армійські зʼєднання наступають на Покровськ. Тобто ми розуміємо, що Росія десь готує або серйозне посилення лінії фронту, або готується відкрити новий напрямок", – висловив думку Тимочко.

Він зазначив, що саме для цього Україні важливо створювати нові резервні бригади. Які можна було б використати для оперативного реагування на російські загрози.

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"Інше питання – які це будуть дивізії. Якщо це будуть піхотні чи мотопіхотні, це одна історія. Це точно спроба для наступу. Якщо це будуть дивізії десантні, морської піхоти, безпілотні, ці дивізії вони можуть використати проти Балтії чи Скандинавії. А навіть може й азійськими – ми бачимо, як загострюються стосунки з Азербайджаном в Росії. Ми бачимо, як Путіну треба якась невелика переможна війна. І контрольована російським урядом Грузія може опинитися в рахунку такої жертви", – додав Тимочко.

Мобілізація в РФ: важливі новини

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Росія до кінця року планує створити 10 нових дивізій. Дві з них вже створено, повідомив Головком.

За словами директора безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павла Лакійчука, здатність РФ мобілізувати людей перевищує її втрати на фронті. Це дозволяє росіянам формувати нові резерви для війни в Україні. Він зазначив, що для того, аби РФ втратила свій потенціал для ведення війни, її щоденні втрати мають сягати 1300-1600 військових.

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