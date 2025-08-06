Щоб російська воєнна машина втратила свій потенціал для ведення подальшої війни, щоденні втрати противника мають сягати 1,3-1,6 тис особового складу.

Зараз ворожа здатність поповнювати свої сили переважає втрати в особовому складі, які він зазнає, а це дає можливість РФ накопичувати резерви для подальшої війни.

На цьому наголосив директор безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук в ефірі Київ24.

"Для того, щоб російська воєнна машина впала, втратила свій потенціал для ведення подальшої війни, щоденні втрати противника мають сягати від 1300 до 1600 особового складу. І дійсно, такий період у нас був, коли наші оборонці знищували таку кількість противника. Отака приблизно чисельність понижує потенціал ворога, плюс не дає йому накопичити резерви. А зараз ворожа здатність поповнювати свої сили більша, ніж втрати", - сказав Лакійчук.

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За його словами, нині росіяни можуть маневрувати з силами, створювати десь резерви, десь "докидати" особового складу.

"І це той фактор, що говорить, що росіяни тут, на жаль, у виграшному положенні. Не скажу, що у них не все добре, але й не так погано, як мало би бути", - зазначив Лакійчук.

Війна в Україні - скільки ще може воювати РФ

Як повідомляв УНІАН, влітку минулого року військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку, що Росія може мати можливість воювати 10 років, але це стосується лише людського ресурсу. Щодо решти – потенціал вичерпається залежно від категорії протягом 2025 року, зазначив він.

Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін не готовий завершувати війну проти України.

Після переговорів у Стамбулі помічник президента РФ Володимир Мединський нагадав про 21-річну Північну війну Росії зі Швецією (1700–1721 роки). Він порівняв цю тривалу боротьбу з нинішнім конфліктом в Україні, заявивши, що Росія готова воювати скільки потрібно — рік, два чи навіть більше, як у минулому. Мединський риторично запитав, чи готові інші сторони вести війну так довго.

Путін не хоче згортати війну проти України, оскільки російська армія просувається на фронті, а становище України є складним, пише своєю чергою видання Reuters. За словами джерела, ані російський народ, ані російська армія начебто не зрозуміють, якщо Путін зараз зупиниться. Як розповів співрозмовник Reuters, російський Генштаб запевнив Путіна у тому, що український фронт розвалиться через два-три місяці.

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