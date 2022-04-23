Президент висловився про покарання для російських військових злочинців.

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що російський диктатор Путін та його подільники постануть перед трибуналом за злочини в Україні.

Про це глава держави сказав під час прес-конференції в столичному метрополітені у суботу ввечері.

Говорячи про можливу зустріч з Путіним, президент України підкреслив, що не хоче зустрічатися з ним, а змушений.

"Якщо ми плануємо дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Що стосується того, чи хочу я того, щоб Путін постав перед трибуналом: я впевнений, що вони постануть - всі, хто віддавав ці ганебні накази по знищенню людей, дітей, всіх. Я в цьому впевнений, я в це вірю", - сказав він.

"Ми знаємо, як йде міжнародний процес, як йде Міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми почекаємо. Ми почекаємо. А якщо такі, як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях у політику цієї держави", - переконаний глава держави.

Зазначимо, раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан під час відвідування Бучі заявив, що Україна є місцем злочину.