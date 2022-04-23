Президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії.

Прес-конференція відбувається на одній зі станцій Київського метрополітену.

20:40: Зеленський заявив, що не планує жодних візитів за кордон до кінця війни: "Поки війна не закінчиться, до Польщі та інших країн не маю права їхати".

20:36: Зеленський висловив упевненість у тому, що країни-партнери не передадуть обіцяну військову допомогу.

"У них немає альтернативи. Ми не дамо їм такої можливості. У нас немає іншої можливості відвоювати свою землю", - наголосив він.

20:35: Зеленський висловив упевненість, що Путін та його спільники постануть перед трибуналом: "Я не хочу зустрічатися з президентом РФ. Я змушений. Якщо ми плануємо дипломатичним шляхом вирішити ці питання. Щодо того, чи хочу я того, щоб Путін стався перед трибуналом: я впевнений, що вони стануть - усі, хто віддавав ці ганебні накази зі знищення людей, дітей, усіх... Я в цьому впевнений, я в це вірю.

Ми знаємо, як іде міжнародний процес, як іде міжнародний суд, як це буває. Це триває роками. Ми почекаємо. Ми почекаємо. А якщо такі, як я не дочекаються, то наші діти точно дочекаються. Повірте, я впевнений, що буде останній цвях у політику цієї держави".

20:30: Зеленський, говорячи про ситуацію в Маріуполі, зазначив, що сьогодні - один із найскладніших днів: "У Маріуполі зараз складне оточення. Сьогодні - один із найскладніших днів. Вони стріляють і з моря, і з суші, з танків, З артилерії, авіація, з усього. У мене останній сигнал був годину тому від "азовців", хлопців, які там".

Говорячи про можливість розблокувати військовим шляхом місто, що знаходиться в блокаді, Зеленський зазначив: "У нас є повне моральне право на військове розблокування наших міст. Є велика надія, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні".

Президент наголосив, що командири підрозділів, які захищають місто, мають чітке розуміння ситуації.

20:25: За словами президента, в жодній з минулих воєн, розв'язаних РФ, росіяни не вдавалися до таких знищень і такого "військового хамства" (тортури, зґвалтування), до яких вдаються в Україні.

"Цю війну не можна з жодною війною порівнювати у 21 столітті, неможливість порівнювати навіть із війнами 90-х років. Такої війни не було", - зазначив Зеленський.

20:23: "Протягом останнього тижня сигнали, меседжі, кроки, терміни, кількість... Це я говорю про зброю... Все це від США, все покращало", - зазначив президент.

20:21: Зеленський, говорячи про допомогу від партнерів, підкреслив, що велику роль відіграють США як надаючи допомогу, так і сприяючи тому, щоб надходила допомога від інших країн.

"Але хотілося б, щоб це було швидше", - зазначив президент, відповідаючи на запитання, чи задоволена Україна рівнем підтримки

20:18: Президент про актуальні вимоги РФ на переговорах: "Спочатку це був ультиматум. Потім риторика цього ультиматуму почала змінюватись саме через об'єднання нашого народу. Потім ультимативні пункти почали пропадати та розпочалися переговори.

Потім у Туреччині було підготовлено комюніке, на яке, наскільки мені відомо, РФ спочатку позитивно відреагувала, а потім вони отримали всередині держави високий рівень критики від народу, тому що через ЗМІ прищепили ненависть до України. І тоді, як я знаю, вони дали відповіді на це комюніке. Із цими відповідями наші підгрупи працюють.

Найактуальніші питання – це гарантії безпеки та нейтральність, доля Донбасу та Криму. Я вважаю, що більше питання не існує. Все інше – це політичні понти".

20:15: "Більшість українців не просто готові жити 10-15-20 років в умовах постійного воєнного часу - у нас немає іншого виходу. Ми вже стали такою державою - захищати нашу землю протягом довгих років. Коли ми переможемо, у нас буде найсильніша і найдосвідченіша армія. І ми станемо однією з найпотужніших держав у Європі", - зазначив Зеленський.

20:12: Наразі йдеться про прагматичний діалог з Росією, а не про якусь довіру, наголосив Зеленський. За його словами, поки що можливості деокупувати території немає, Україна докладає зусиль для того, щоб організовувати обміни полоненими.

20:10: Якщо допомогу надаватимуть оперативніше, Україна швидше повертатиме свої території, вважає президент.

20:08: Західні партнери почали оперативніше приймати рішення та надавати допомогу, зазначив Зеленський.

"Особливо я бачу цю зміну у швидкість від Сполучених Штатів Америки", - сказав він.

20:05: Зеленський розповів, як Україна відбиватиме свої території: "Моя позиція, як президента: все, що вони окупують - ми все повернемо. Це буде не питання 8 років, як з 2014-го, це буде відразу. Це питання зброї. Якщо у нас її буде достатньо, ми почнемо одразу повертати окуповані території".

20:04: Президент про дипломатичні відносини з Грузією: "Ми повернемо посла до Грузії, як тільки почнемо відчувати підтримку лідерами влади.

20:02: Зеленський заявив, що йому незрозумілі останні рішення політичного керівництва Грузії: "Я не можу зрозуміти поведінку. Я не вчитель, ваші (Грузії - УНІАН) лідери - не учні. Це дорослі люди. Я не розумію заради чого. Незапровадження санкцій... Я чув меседжі, що повинні захищати свою економіку. Яка економіка? Вже вони відібрали частину території Грузії"

19:56: Президент відповів на "занепокоєння" Кремля щодо постачання озброєнь: "Щодо постачання зброї, нам все одно, що думає з цього приводу Росія. Хоча вони й самі нам багато техніки поставили - ми пам'ятаємо, як вони кидали озброєння і тікали".

19:54: Для того, щоб Україна вийшла з переговорів з РФ, може бути кілька причин.

"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів. Але люди там повинні знати і не допомагати окупантам. Місцеві люди ходять по квартирах, збирають дані. Це неправильний крок з боку Росії. Це каже, що всі переговори попередні - це фікція та просто театр із дуже поганими акторами", - сказав Зеленський.

19:52: Зеленський про ризики під час прямих переговорів із Путіним: "Я не боюся зустрічі з президентом, якщо говорити про замахи. Боятися у мене просто немає права",

19:50: Зеленський запевняє, що його охорона боїться замахів на нього більше, ніж він сам.

19:48: Непрямі переговори з Путіним через його довірені особи або треті країни не дадуть потрібного результату, вважає Зеленський.

19.45: Президент уголос розмірковував про причини того, чому Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

За його словами, Росія на рівні влади і самі росіяни не рахують і не вважали Україні незалежною державою, не поважають ні культуру, ні цінності українців.

"Не вважають, що ми маємо право на самостійність, а значить, що ми маємо право на життя", - каже Зеленський.