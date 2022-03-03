Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан заявив, що розслідування військових злочинів, скоєних Росією, почалося.

Трибунал в Гаазі почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну.

Про це повідомляє BBC.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан заявив, що розслідування можливих військових злочинів, скоєних Росією, почалося.

"Після первинного аналізу ситуації в Україні, мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути вчинені злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлені і ляжуть в основу розслідування", - сказав головний прокурор.

Раніше Карім Хан заявляв, що має намір звернутися до президентської ради суду за дозволом для початку розслідування, проте звернення до трибуналу 38 країн дало йому підставу приступити до роботи негайно.

Як повідомляв УНІАН, Україна направила проти Російської Федерації позов до Міжнародного суду організації Об'єднаних Націй.

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