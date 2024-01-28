У ніч на 28 січня російські окупаційні війська атакували Україну 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, запускали дрони з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Рф). Мобільні вогневі групи знищили чотири БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону.
Крім того, росіяни атакували двома ракетами "Іскандер-М" Полтавську область з району Воронезької області РФ та трьома ЗКР С-300 обстріляли Донецьку область з тимчасово окупованої території області.
Загарбники дронами та ракетами атакували цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про ліквідацію наслідків удару "балістикою" повідомлять місцеві адміністрації. Попередньо ніхто не постраждав.
Війна в Україні - останні новини
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що мета повернення Україною контролю над власним повітряним простором цього року є досяжною.
Як писав The Telegraph, Росія готова воювати ще декілька років, оскільки президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні. Росіяни говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні три-чотири роки