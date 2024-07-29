Цієї ночі Україну вкотре атакують російські безпілотні літальні апарати типу "Shahed". У Кривому Розі пролунали вибухи.
Станом на 01:38 повітряна тривога лунає у Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській і Кіровоградській областях. Також на мапі тривог "почервоніли" Харківщина та Донеччина.
Згідно з останнім повідомленням Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram, російські безпілотники фіксували у Нікопольському районі Дніпропетровщини, вони прямували на південний схід, у напрямку Запоріжжя. О 01:27 Суспільне повідомило, що у Кривому Розі пролунали звуки вибухів.
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Оновлено о 01:45: Повітряні сили фіксують дрони на наступних напрямках:
- в районі Енергодара, курс південно-східний;
- на півночі Дніпропетровщини, прямує на Полтавщину;
- на заході Кіровоградщини, летить у напрямку Кременчуцького водосховища.