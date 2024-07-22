Повідомлялося про удар восьми безпілотників по нафтопереробному заводу.

В ГУР офіційно не можуть ані спростувати, ані підтвердити інформацію про удар безпілотниками по нафтопереробному заводу в місті Туапсе Краснодарського краю, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністр оборони України Євген Єрін

"Єдине, що можу зауважити, що будь-які військові цілі, об'єкти подвійного призначення, які працюють на забезпечення агресивної війни проти України – вони є абсолютно законною ціллю для наших Сил безпеки та оборони. Поточні цифри потужностей я поки що назвати не можу. Можу лише сказати, що маю і надію і впевненість, що ці потужності значно скоротяться після цього випадку", – розповів Єрін.

Нічний удар по Росії: що відомо

Напередодні джерела УНІАН в ГУР повідомили, що в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 млн. тонн на рік.

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