Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ.

В результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.

Як поінформувало джерело УНІАН у воєнній розвідці, БпЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом.

За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки ворожа ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

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Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ.

"Як зазначає пропагандистське ЗМІ "Russia Today", внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ. Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресора наразі уточнюються", - зазначив співрозмовник агентства.

Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 млн. тонн на рік.

Удари по російській території

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Служба безпеки України та Головне управління розвідки провели успішну операцію із ураження аеродрому, нафтопереробного заводу та електропідстанції у трьох областях Російської Федерації.

Зокрема, завдяки спільній операції СБУ та ГУР "бавовна" розквітла на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Як зазначало джерело УНІАН, під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтюбінськ, російські телеграм-канали писали про роботу зенітно-ракетного комплексу "Панцир" та про серію сильних вибухів. Водночас, згодом російські ресурси цю інформацію видалили.

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