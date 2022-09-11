Ситуація на Київщині була спокійною, та у Броварах спрацювала сирена.

Телеграм-канали повідомляють, що у Броварах Київської області чути сирену, на карті повітряної тривоги немає, програма її теж не дає.

На той момент, коли у передмісті Києва лунала сирена, попередження про повітряну тривогу дали на півдні та сході країни.

Офіційної тривоги не давали на Київщині. Сигнали про повітряну небезпеку у низці областей пов'язані з імовірним запуском ракет з акваторії Азовського моря. Ситуація на Київщині спокійна, зазначає Телеграм-канал "Реальний Київ".

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"Сирена в Броварах спрацювала через технічний збій в центрі управління, який розташований у Києві", - повідомляє "Реальний Київ".

Раніше у Борисполі Київської області вранці 7 вересня місцеві жителі чули вибух, після чого почалася пожежа. Це все співпало з оголошенням повітряної тривоги по Києву і регіону.

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