На місці працюють рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Борисполі Київської області вранці 7 вересня місцеві жителі чули вибух, після чого почалася пожежа. Це все співпало з оголошенням повітряної тривоги по Києву і регіону.

Як повідомив Телеграм-канал "Київський движ", це точно "не приліт", але він не уточнив, що саме горить.

"У Борисполі було чути вибух, після почалася пожежа, що саме горить, поки немає точної інформації, але можемо сказати, що це не від прильоту", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше ситуацію пояснив мер Борисполя Володимир Борисенко. Він наголосив, що це - не ворожа диверсія або "приліт".

"Це пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу. Ви могли чути вибухи, тут є біопальне, яке могло вибухнути... Так співпало, що це було під час повітряної тривоги", - зазначив він.

Міський голова закликав місцевих жителів завісити вентиляційні отвори мокрою тканиною, за можливості не виходити на вулицю і зачинити вікна.

Раніше у Броварах на Київщині чоловік намагався розібрати гранату, вона вибухнула.

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