За це добровольцям обіцяють виплатити грошову винагороду.

У Росії влада Бєлгородської області оголосила набір добровольців для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів.

"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців... для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За це добровольцям обіцяють виплатити грошову винагороду.

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Ситуація в Бєлгородській області РФ - що відомо

7 грудня британська розвідка повідомила, що всередині Бєлгородської області вже почали укріплювати позиції, зводячи оборонні споруди. Також місцева влада в деяких регіонах формує "загони самооборони".

14 грудня бєлгородські чиновники показали будівництво засічної лінії на кордоні з Україною, яка, за задумом окупантів, повинна запобігти приходу Збройних сил України. Вздовж кордону встановили протитанкові пірамідки з колючим дротом.Судячи з усього, "коридор" колючого дроту тягнеться на кілька кілометрів.

Водночас в Бєлгороді та області час від часу стається "бавовна". Останнього разу у Шебекіно росіяни скаржаться на відсутність світла та води начебто після обстрілу.

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