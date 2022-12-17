Казковий герой поскаржився, що іншого "транспорту" не знайшлося.

У російському Бєлгороді помітили Діда Мороза на БТР. Мабуть, іншого транспорту казковий герой не знайшов, щоб приїхати на ялинку.

Відповідне відео зі "свята" оприлюднили в Telegram-каналі "Світ Білогір'я". На перших кадрах чітко видно чоловіка в костюмі Діда Мороза біля БТР. Далі казковий герой їде на бронетранспортері з прапором РФ і мішком по трасі.

На наступному відео Дід Мороз вже стоїть на сцені й розповідає про свої пригоди.

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"Ліс, кругом замети, а тут і дощик почався, і, бачу, сидять на галявинці воїни наші. А у мене сани застрягли, вертоліт поламався. На чому летіти – не знаю. Врятували вони мене, БТР мені виділили", - розповів казковий герой.

Рекомендації Кремля на Новий Рік-2023

У Кремлі "рекомендували" місцевій владі "проявити стриманість у витратах" на святкування Нового року і згадувати "героїзм" окупантів.

Водночас жодних обмежень не передбачено, хіба що під час організації дитячих ялинок, але дітей наказано зомбувати "згадкою героїзму захисників Вітчизни, можливістю від імені дитини відправити привітання".

У "ЛНР", "ДНР", а також в окупованих районах Херсонської та Запорізької областях пропонується встановити ялинки і урочисто їх відкрити. Крім того, окупантів в Україні вітатимуть агітбригади з Дідами Морозами та Снігуроньками.

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