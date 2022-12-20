Місцева влада повідомляє про обстріл.

У місті Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася "бавовна". Місцева влада заявила про обстріл, а росіяни скаржаться на відсутність світла та води.

Як повідомив у Телеграм губернатор області Владислав Гладков, заявив, що Шебекіно "обстрілюють", а винні у цьому нібито ЗСУ.

"За попередніми даними, є один постраждалий – чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня важкості доставлено до районної лікарні. Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони", - заявив Гладков.

Відео дня

Місцеві пабліки публікують відео з Шебекіно. На кадрах видно, що над містом стоїть стовп диму. В Генштабі "бавовну" під Бєлгородом не коментують.

"Бавовна" в Бєлгородській області - останні новини

18 грудня у Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Губернатор області заявив, що над містом спрацювала російська система протиповітряної оборони. Він заявив про чотирьох постраждалих.

Пізніше Гладков заявив про нібито загибелі однієї людини через "хлопки". Чиновник стверджує, що через" приліт " зруйновано птахофабрику, а також пошкоджено кілька машин спецтехніки.

Вчора, 19 грудня, иісцеві Telegram-канали ввечері в неділю почали масово сповіщати про вибухи в селищі Червона Яруга. Відзначається, що в населеному пункті спалахнула пожежа нібито через вибухи.

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