Початок повномасштабної війни та її перебіг зайвий раз доводять, що на всіх ланках державного апарату РФ панує хаос та наївність.

Російське військово-політичне керівництво дало наказ копати траншеї у прикордонних областях поруч з Україною.

Як зазначає британська розвідка, всередині Бєлгородської області вже почали укріплювати позиції, зводячи оборонні споруди. Також місцева влада в деяких регіонах формує "загони самооборони".

"Існує реальна ймовірність того, що російська влада розгортає оборонні споруди на території РФ для розпалювання патріотичних почуттів. Це також ілюструє хибне переконання деяких осіб, які стверджують, що існує реальна загроза вторгнення у Росію", - припускають у розвідці Британії.

Відео дня

У відомстві також зробили висновок, що державні діячі Росії взагалі не вміють стратегічно планувати. Початок повномасштабної війни та її перебіг зайвий раз доводять, що на всіх ланках державного апарату РФ панує хаос та наївність.

"Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично доцільними висновками", - йдеться у звіті розвідки.

Російсько-українська війна: останні новини

Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати окупантів серед особового складу наближаються до позначки в 93 000 безповоротно загиблих.

В Росії, тим часом, дотепер триває мобілізація. Чоловіки призовного віку шукають можливість ухилитися від призову, вдаючися до екстремальних вчинків.

Нещодавно ЗСУ вдарили в тил ворога, завдавши серйозних руйнувань стратегічній авіації РФ.