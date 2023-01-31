На його рахунку знищення близько 600 окупантів.

У Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко.

На сторінці 299 бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Никифорова у соціальній мережі Facebook відзначають, що він був одним з кращих офіцерів бригади. З ним попрощалися 30 січня.

"Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року був підбитий ворожим винищувачем. Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот, не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Данила Мурашко

З початку повномасштабого вторгення він здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів та близько 600 окупантів.

Також він неодноразово виводив авіаційну техніку з під авіаційних та ракетних ударів.

Мурашко вже нагородили орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів. Також командуванням військової частини представило його до присвоєння звання "Герой України" (посмертно).

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