Противник продовжує використовувати українську цивільну інфраструктуру у власних цілях.

У Голубівці Луганської області російські окупанти використовують школу як медичний пункт для надання допомоги своїм військовослужбовцям.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00. Наголошується, що ворог продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених ним українських населених пунктів у власних цілях.

"Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну зі шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям", - розповіли у Генштабі.

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Ситуація на окупованій території

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня у Генштабі повідомили, що у населеному пункті Містки Луганської області російські загарбники облаштували в школі військовий шпиталь, де перебуває велика кількість поранених окупантів.

В Міноборони України заявили, що на окупованих територіях України місцевим жителям важко отримати медичну допомогу через використання лікарень тільки для поранених російських військових.

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