Наразі достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій.

Місцева влада Херсонщини закликала волонтерів тимчасово утриматися від відвідування Херсона через активізацію російських обстрілів. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсоні просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста", - йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що за необхідності окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі.

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"Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", - наголосили в адміністрації.

Ситуація у Херсоніі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС 6 червня затопило десятки населених пунктів, більшість з яких перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

Українські влада розпочала евакуацію місцевого населення з підтоплених населених пунктів, зокрема з частини Херсона.

Водночас, 8 червня російські загарбники, окрім того, що здійснювали вже звичні обстріли по території Херсонщини, також прицільно били по району, де триває евакуація людей. Внаслідок чого поранення отримали цивільні, а також рятувальники та правоохоронці.

Загалом за минулу добу через обстріли російських терористів в області загинуло двоє людей, а ще 17 - зазнали поранень.

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