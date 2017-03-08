Поблизу Зайцевого бойовики обстріляли волонтерів, вони госпіталізовані з пораненнями
17:20, 08 березня 2017Війна
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Поблизу Зайцевого Донецької області снайпери бойовиків поранили волонтерів.
REUTERS
Про це прес-секретар 72-ї гвардійської окремої механізованої бригади Збройних сил України Олена Мокренчук повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Екіпаж Юлі Толмачової (волонтер – УНІАН) в районі Зайцевого був розстріляний снайперами, били з великого калібру розривними, вона і її водій знайдені з пораненнями, але живі. Зараз медики проводять водієві операцію і готують борт в госпіталь", - йдеться у повідомленні.
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