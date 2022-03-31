У Києві створена міська комендатура. Серед її функцій – організація і забезпечення заходів під час запровадження комендантської години.
Про це говориться у наказі КМВА від 30 березня.
Згідно з документом, очолив комендатуру української столиці генерал-майор Віктор Плахтій. Розмістили її за адресою проспект Перемоги, 55/2.
В основні завдання комендатури також входять:
- забезпечення контролю системи пропускного режиму;
- встановлення спеціального режиму світломаскування;
- координація дій підрозділів та органів військового управління ЗСУ чи інших формувань, правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Додамо, що 36 ніч війни в Києві пройшла відносно спокійно. Втім, у соцмережах користувачі повідомляли про вибухи в столиці.
Вся інфраструктура в місті працює. Разом з тим в українській столиці частково дозволять продавати алкоголь. Так, купити випивку в Києві можна буде з 1 квітня, проте тільки в певні години.