Серед її функцій – організація і забезпечення заходів під час запровадження комендантської години.

У Києві створена міська комендатура. Серед її функцій – організація і забезпечення заходів під час запровадження комендантської години.

Про це говориться у наказі КМВА від 30 березня.

Згідно з документом, очолив комендатуру української столиці генерал-майор Віктор Плахтій. Розмістили її за адресою проспект Перемоги, 55/2.

В основні завдання комендатури також входять:

забезпечення контролю системи пропускного режиму;

встановлення спеціального режиму світломаскування;

координація дій підрозділів та органів військового управління ЗСУ чи інших формувань, правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Додамо, що 36 ніч війни в Києві пройшла відносно спокійно. Втім, у соцмережах користувачі повідомляли про вибухи в столиці.

Вся інфраструктура в місті працює. Разом з тим в українській столиці частково дозволять продавати алкоголь. Так, купити випивку в Києві можна буде з 1 квітня, проте тільки в певні години.

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