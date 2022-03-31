Алкогольні напої можна буде купити в певні години.

В українській столиці частково дозволять продавати алкоголь.

Про це в четвер, 31 березня, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Так, купити випивку в Києві можна буде з 1 квітня, однак лише в певні години.

"Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Заборона на продаж алкоголю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2022 року в Києві у зв'язку з воєнним станом було повністю заборонено продаж алкоголю.

Заборону ввели й на інших територіях України. Зокрема, в Рівному з 28 лютого заборонили цілодобовий продаж алкоголю. А з 1 березня, враховуючи напругу на фронті, продаж алкогольних напоїв було повністю заборонено у Львові.

У Вінницькій області з 29 березня заборонили продавати алкоголь працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони, інших військових формувань та особам зі зброєю.

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